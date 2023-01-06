Госагентство автомобильных дорог перешло на усиленный режим работы

В связи с ожидающимися в стране нестабильными погодными условиями Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) перешло на усиленный режим работы.

В связи с ожидающимися в стране нестабильными погодными условиями Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) перешло на усиленный режим работы.

Как сообщили Report в AAYDA, все машины и техника приведены в состояние готовности для оперативного устранения возможных проблем на дорогах.

Агентство призвало водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и учитывать метеорологические факторы, в частности при передвижении по автодорогам в горных и предгорных местностях.

Отметим, что на территории страны, начиная с вечера 7 января до 12 января, ожидается изменение погодных условий, прогнозируются переменные осадки, местами мокрый снег, снег.