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Госагентство автомобильных дорог перешло на усиленный режим работы

Госагентство автомобильных дорог перешло на усиленный режим работы В связи с ожидающимися в стране нестабильными погодными условиями Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) перешло на усиленный режим работы.
Инфраструктура
6 января 2023 г. 13:26
Госагентство автомобильных дорог перешло на усиленный режим работы

В связи с ожидающимися в стране нестабильными погодными условиями Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA) перешло на усиленный режим работы.

Как сообщили Report в AAYDA, все машины и техника приведены в состояние готовности для оперативного устранения возможных проблем на дорогах.

Агентство призвало водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и учитывать метеорологические факторы, в частности при передвижении по автодорогам в горных и предгорных местностях.

Отметим, что на территории страны, начиная с вечера 7 января до 12 января, ожидается изменение погодных условий, прогнозируются переменные осадки, местами мокрый снег, снег.

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Версия на азербайджанском языке AAYDA sərt hava şəraiti ilə əlaqədar gücləndirilmiş iş rejiminə keçib

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