ГААДА: Движение на участке дороги Баку-Газах, проходящем через Наваи, восстановлено
Инфраструктура
- 30 марта, 2026
- 17:10
Движение на участке дороги Баку-Газах, проходящем через территорию поселка Наваи, восстановлено.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).
Отмечается, что на указанном участке дороги после сильных дождей образовались выбоины.
"Для устранения сложившейся ситуации на территорию была привлечена специальная техника и живая сила. Были приняты необходимые меры по устранению возникшей проблемы, и в кратчайшие сроки работы на территории были завершены, обеспечено безопасное движение", - говорится в сообщении.
