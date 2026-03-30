ГААДА: Движение на участке дороги Баку-Газах, проходящем через Наваи, восстановлено

Движение на участке дороги Баку-Газах, проходящем через территорию поселка Наваи, восстановлено.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА).

Отмечается, что на указанном участке дороги после сильных дождей образовались выбоины.

"Для устранения сложившейся ситуации на территорию была привлечена специальная техника и живая сила. Были приняты необходимые меры по устранению возникшей проблемы, и в кратчайшие сроки работы на территории были завершены, обеспечено безопасное движение", - говорится в сообщении.