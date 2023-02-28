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ГААДА: Дорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд будет готова на 90% к концу года

ГААДА: Дорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд будет готова на 90% к концу года К концу текущего года планируется завершить 85-90% строительных работ на автодороге Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор).
Инфраструктура
28 февраля 2023 г. 13:25
ГААДА: Дорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд будет готова на 90% к концу года

К концу текущего года планируется завершить 85-90% строительных работ на автодороге Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор).

Об этом Report сказал начальник отдела Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА) Ильхам Сулейманов.

"До конца года планируется сдать в эксплуатацию еще 12 мостов, выполнить 55% работ по асфальтированию", - отметил он.

В настоящее время построены 12 из запланированных по проекту 27 мостов, работы по асфальтированию завершены на 40%.

Фундамент дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд был заложен 26 октября 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке AAYDA: "İlin sonunadək Horadiz-Cəbrayıl-Zəngilan-Ağbənd yolu 90 % hazır olacaq"

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