ГААД: В стране нет проблемных дорог, проблемы невольно создает общественность

"На балансе Госагентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) находятся дороги до районных центров, а внутренние дороги – уже на балансе районной исполнительной власти и местных муниципалитетов. К нам поступают заявки из этих районов".

"На балансе Госагентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) находятся дороги до районных центров, а внутренние дороги – уже на балансе районной исполнительной власти и местных муниципалитетов. К нам поступают заявки из этих районов".

Об этом Report сообщил председатель правления ГААД Салех Мамедов.

По его словам, все дороги в рамках государственной инвестиционной программы ремонтируются за счет средств, выделенных в этом году, и будут сданы до конца года: "В этом году планируется ремонт 361 км дорог".

Председатель также прокомментировал мнения о низком качестве автомобильных дорог в стране: "У нас нет проблемных дорог. Дороги отремонтированы, но иногда определенные участки разрушаются. Общественность сама невольно создает проблему. Благодаря государству, за последнее время построено и сдано в эксплуатацию более 17 тыс. км дорог. Где здесь проблема?!"