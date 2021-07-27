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ГААД: В стране нет проблемных дорог, проблемы невольно создает общественность

ГААД: В стране нет проблемных дорог, проблемы невольно создает общественность "На балансе Госагентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) находятся дороги до районных центров, а внутренние дороги – уже на балансе районной исполнительной власти и местных муниципалитетов. К нам поступают заявки из этих районов".
Инфраструктура
27 июля 2021 г. 15:59
ГААД: В стране нет проблемных дорог, проблемы невольно создает общественность

"На балансе Госагентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) находятся дороги до районных центров, а внутренние дороги – уже на балансе районной исполнительной власти и местных муниципалитетов. К нам поступают заявки из этих районов".

Об этом Report сообщил председатель правления ГААД Салех Мамедов.

По его словам, все дороги в рамках государственной инвестиционной программы ремонтируются за счет средств, выделенных в этом году, и будут сданы до конца года: "В этом году планируется ремонт 361 км дорог".

Председатель также прокомментировал мнения о низком качестве автомобильных дорог в стране: "У нас нет проблемных дорог. Дороги отремонтированы, но иногда определенные участки разрушаются. Общественность сама невольно создает проблему. Благодаря государству, за последнее время построено и сдано в эксплуатацию более 17 тыс. км дорог. Где здесь проблема?!"

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Версия на азербайджанском языке AAYDA sədri: "Ölkədə problemli yollar yoxdur, problemi ictimaiyyət yaradır"

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