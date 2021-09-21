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ГААД: Строительство 500-метрового участка Муровдагского тоннеля не завершено

ГААД: Строительство 500-метрового участка Муровдагского тоннеля не завершено На некоторых новостных сайтах и в социальных сетях появилась неподтвержденная новость о завершении строительства 500-метрового участка тоннеля Муровдаг.
Инфраструктура
21 сентября 2021 г. 11:30
ГААД: Строительство 500-метрового участка Муровдагского тоннеля не завершено

На некоторых новостных сайтах и в социальных сетях появилась неподтвержденная новость о завершении строительства 500-метрового участка тоннеля Муровдаг.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) Анар Наджафли.

"Строительство тоннеля только началось, и завершение строительства 500-метрового участка этого тоннеля в короткие сроки невозможно. Нам хотелось бы, чтобы работа такого масштаба была выполнена в кратчайшие сроки. Но это невозможно, поскольку строить тоннель очень тяжело.

В настоящее время для завершения строительства в назначенное время проводятся широкомасштабные работы по на высоте 1 700 метров над уровнем моря. На территорию привлечено достаточное количество живой силы и специальной техники.

Вы можете регулярно получать информацию о строительстве Муровдагского тоннеля и других проектах дорожной инфраструктуры, реализуемых в Карабахе и Восточном Зангезуре, на официальном сайте нашего агентства и аккаунтах в социальных сетях", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке AAYDA: "Murovdağ tunelinin 500 metrlik hissəsinin tikintisi yekunlaşmayıb"

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