ГААД: Продолжается строительство уникального моста над рекой Агсучай

Над рекой Агсучай продолжается строительство уникального автомобильного моста длиной 1186 метров.

Над рекой Агсучай продолжается строительство уникального автомобильного моста длиной 1186 метров.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам начальник отдела Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) Асим Мамедли в ходе медиатура в Исмаиллы.

По его словам, при строительстве автодороги Муганлы–Исмаиллы–Габала зеленым насаждениям ущерб нанесен не будет.

Автомагистраль, заложенная в 1970-х годах, имеет общую протяженность 85,6 км. Ранее на этом участке регулярно возникали оползни, что приводило к временному закрытию движения транспортных средств. В ходе реконструкции эти моменты учтены, установлены опорные стены и проведена цементация грунта на глубину 14 метров.

Мамедли отметил, что мост будет расположен на высоте 78 метров над уровнем реки, а часть дороги пройдет через тоннель протяженностью 885 метров.

"Окончание строительства дороги планируется к концу текущего года, а завершение работ по мосту и тоннелю – в следующем году", - добавил он.