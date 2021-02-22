Госагентство: Дорога из Губы в Шамаху не будет проложена

Прокладка автомобильной дороги между Губинским и Шамахинским районами не предусмотрена.

Прокладка автомобильной дороги между Губинским и Шамахинским районами не предусмотрена.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов на брифинге, посвященном деятельности за 2020 год и предстоящим задачам.

“Общественность когда-то озвучивала эту идею, но рельеф не был исследован. Существуют определенные учреждения, в развитие которых государство вкладывает средства и добивается экономического подъема. К нашей структуре это не относится. Эти регионы должны развиваться, в том числе развиваться туризм, и доходы, полученные за счет других сфер, использоваться для прокладки дорог. Пока что эти работы заморожены. Когда это будет экономически возможно, то и в этом направлении будет проводиться работа”, - отметил он.