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Госагентство: Дорога из Губы в Шамаху не будет проложена

Госагентство: Дорога из Губы в Шамаху не будет проложена Прокладка автомобильной дороги между Губинским и Шамахинским районами не предусмотрена.
Инфраструктура
22 февраля 2021 г. 15:17
Госагентство: Дорога из Губы в Шамаху не будет проложена
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Прокладка автомобильной дороги между Губинским и Шамахинским районами не предусмотрена.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов на брифинге, посвященном деятельности за 2020 год и предстоящим задачам.

“Общественность когда-то озвучивала эту идею, но рельеф не был исследован. Существуют определенные учреждения, в развитие которых государство вкладывает средства и добивается экономического подъема. К нашей структуре это не относится. Эти регионы должны развиваться, в том числе развиваться туризм, и доходы, полученные за счет других сфер, использоваться для прокладки дорог. Пока что эти работы заморожены. Когда это будет экономически возможно, то и в этом направлении будет проводиться работа”, - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке AAYDA: Qubadan Şamaxıya yol çəkilməyəcək

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