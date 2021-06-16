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Завершены 80% работ по строительству "Дороги Победы"

Завершены 80% работ по строительству "Дороги Победы" Азербайджанские журналисты, побывавшие в Физулинском районе, ознакомились с ходом строительных работ на мосту, построенном на участке дороги "Зефер йолу" (Дорога Победы), проходящем через Ходжавендский район.
Инфраструктура
16 июня 2021 г. 14:03
Завершены 80% работ по строительству Дороги Победы
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Азербайджанские журналисты, побывавшие в Физулинском районе, ознакомились с ходом строительных работ на мосту, построенном на участке дороги "Зефер йолу" (Дорога Победы), проходящем через Ходжавендский район.

Как сообщает Report, начальник отдела дорог местного и регионального значения Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) Ильхам Сулейманов заявил, что работы по строительству "Зефер йолу" завершены на 80%.

По его словам, на 51-м километре дороги полностью завершены земляные работы, на участке длиной более километра уложено асфальтовое покрытие: "На 101,5-ом километре дороги имеется 4 моста, на 3 из которых строительные работы выполнены на 75%".

Под мостом, на котором мы сейчас стоим, идет 2-я дорога до Шуши. Ее протяженность составляет 84,6 километра. Этот мост построен на реке Гуручай. Значимость моста в том, что он играет роль развязки для дороги Агдам-Физули".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAAYDA: "Zəfər yolu"nun inşası ilə bağlı işlərin 80%-i başa çatdırılıb

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