Завершены 80% работ по строительству "Дороги Победы"

Азербайджанские журналисты, побывавшие в Физулинском районе, ознакомились с ходом строительных работ на мосту, построенном на участке дороги "Зефер йолу" (Дорога Победы), проходящем через Ходжавендский район.

Азербайджанские журналисты, побывавшие в Физулинском районе, ознакомились с ходом строительных работ на мосту, построенном на участке дороги "Зефер йолу" (Дорога Победы), проходящем через Ходжавендский район.

Как сообщает Report, начальник отдела дорог местного и регионального значения Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) Ильхам Сулейманов заявил, что работы по строительству "Зефер йолу" завершены на 80%.

По его словам, на 51-м километре дороги полностью завершены земляные работы, на участке длиной более километра уложено асфальтовое покрытие: "На 101,5-ом километре дороги имеется 4 моста, на 3 из которых строительные работы выполнены на 75%".

Под мостом, на котором мы сейчас стоим, идет 2-я дорога до Шуши. Ее протяженность составляет 84,6 километра. Этот мост построен на реке Гуручай. Значимость моста в том, что он играет роль развязки для дороги Агдам-Физули".