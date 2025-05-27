ФТС: Россия и Азербайджан переходят к электронным сертификатам происхождения товаров

Работа по созданию электронных систем сертификации происхождения товаров между Азербайджаном и Россией вышла на завершающую стадию.

Работа по созданию электронных систем сертификации происхождения товаров между Азербайджаном и Россией вышла на завершающую стадию.

Как передает Report, об этом заявил представитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России в Азербайджане Руслан Штыка на Международном круглом столе в Баку "Формирование транспортного каркаса Евразии и значимая роль Азербайджана в этом процессе".

"Это позволит таможенным органам двух стран верифицировать подлинность сертификатов формы СТ-1 и достоверность содержащихся в них сведений в электронном виде - без необходимости их представления на бумажных носителях участникам внешнеэкономической деятельности.

"Сертификат формы СТ-1 - ключевой документ во взаимной торговле, подтверждающий право на применение преференций в рамках режима свободной торговли. Он широко используется при таможенном оформлении как в России, так и в Азербайджане", - отметил Р. Штыка.

По его словам, для упрощения процедур стороны подписали межправительственный протокол, согласно которому азербайджанские сертификаты СТ-1 будут передаваться российской стороне в электронном виде через Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за рынком.

"В перспективе эти данные будут поступать напрямую от Торгово-промышленной палаты, что позволит осуществлять автоматизированную проверку. Мы получаем не просто скан-копию, а данные из первоисточника, которые система может сопоставлять, и, условно говоря, выдавать “зеленую галочку” инспектору", - пояснил он.

Р. Штыка добавил, что технические условия проекта уже подписаны, и сейчас проходит согласование даты официального запуска системы. После внедрения электронной верификации российская сторона откажется от требования бумажных сертификатов СТ-1 либо сведет такие случаи к минимуму в случае технических сбоев.