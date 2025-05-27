О нас

ФТС: Россия и Азербайджан переходят к электронным сертификатам происхождения товаров

ФТС: Россия и Азербайджан переходят к электронным сертификатам происхождения товаров Работа по созданию электронных систем сертификации происхождения товаров между Азербайджаном и Россией вышла на завершающую стадию.
Инфраструктура
27 мая 2025 г. 12:53
ФТС: Россия и Азербайджан переходят к электронным сертификатам происхождения товаров

Работа по созданию электронных систем сертификации происхождения товаров между Азербайджаном и Россией вышла на завершающую стадию.

Как передает Report, об этом заявил представитель Федеральной таможенной службы (ФТС) России в Азербайджане Руслан Штыка на Международном круглом столе в Баку "Формирование транспортного каркаса Евразии и значимая роль Азербайджана в этом процессе".

"Это позволит таможенным органам двух стран верифицировать подлинность сертификатов формы СТ-1 и достоверность содержащихся в них сведений в электронном виде - без необходимости их представления на бумажных носителях участникам внешнеэкономической деятельности.

"Сертификат формы СТ-1 - ключевой документ во взаимной торговле, подтверждающий право на применение преференций в рамках режима свободной торговли. Он широко используется при таможенном оформлении как в России, так и в Азербайджане", - отметил Р. Штыка.

По его словам, для упрощения процедур стороны подписали межправительственный протокол, согласно которому азербайджанские сертификаты СТ-1 будут передаваться российской стороне в электронном виде через Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за рынком.

"В перспективе эти данные будут поступать напрямую от Торгово-промышленной палаты, что позволит осуществлять автоматизированную проверку. Мы получаем не просто скан-копию, а данные из первоисточника, которые система может сопоставлять, и, условно говоря, выдавать “зеленую галочку” инспектору", - пояснил он.

Р. Штыка добавил, что технические условия проекта уже подписаны, и сейчас проходит согласование даты официального запуска системы. После внедрения электронной верификации российская сторона откажется от требования бумажных сертификатов СТ-1 либо сведет такие случаи к минимуму в случае технических сбоев.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Rusiya malların mənşə sertifikatlarının elektron versiyasına keçir
Версия на английском языке Russia, Azerbaijan switching to electronic certificates of origin of goods

Самое читаемое

Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
Азербайджан и Латвия обменялись опытом в налоговой сфере
21 мая 2025 г. 14:42
В Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
ФотоВ Таджикистане прошел концерт в рамках Дней азербайджанской культуры
21 мая 2025 г. 23:25
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
Заур Фатизаде: Замечания и рекомендации по риску ОД/ФТ в аудиторских отчетах должны быть стандартизированы
23 мая 2025 г. 11:08
В Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
ФотоВ Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
26 мая 2025 г. 21:47
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
27 мая 2025 г. 06:37
В Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
ФотоВ Таджикистане проходит фотовыставка, посвященная Карабаху
20 мая 2025 г. 16:44
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
СМИ: Трамп и Рубио проводят глубокую реорганизацию Совета нацбезопасности США
24 мая 2025 г. 08:56
Азербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
ФотоАзербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
25 мая 2025 г. 20:31
Рубио: Израиль имеет возможности предотвратить получение Ираном ядерного оружия
Рубио: Израиль имеет возможности предотвратить получение Ираном ядерного оружия
21 мая 2025 г. 23:42
В Баку на улице Эльшана Сулейманова полностью ограничат движение транспорта
В Баку на улице Эльшана Сулейманова полностью ограничат движение транспорта
23 мая 2025 г. 16:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi