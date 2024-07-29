Французские авиакомпании приостановили полеты в Ливан из соображений безопасности

Французские авиакомпании Air France и Transavia сообщили о приостановке полетов в Ливан на фоне опасений по поводу угроз безопасности из-за возможной операции Израиля против ливанского движения "Хезболлах".

Французские авиакомпании Air France и Transavia сообщили о приостановке полетов в Ливан на фоне опасений по поводу угроз безопасности из-за возможной операции Израиля против ливанского движения "Хезболлах".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

"Клиенты, которых это касается, будут проинформированы в индивидуальном порядке и им будут предложены решения по отсрочке или возмещению расходов, - приводит телеканал заявление пресс-службы Air France. - Авиакомпания постоянно следит за развитием геополитической ситуации на территориях, которые обслуживают и над которыми пролетают ее самолеты, чтобы обеспечить высочайший уровень безопасности полетов".

Уточняется, что приостановка авиасообщения коснется рейсов, запланированных на 29 и 30 июля. В то же время германский авиаперевозчик Lufthansa Group сообщил, что продлевает запрет на полеты в ливанскую столицу Бейрут до 5 августа включительно. Как заявлял ранее исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб, ряд зарубежных авиакомпаний приостановил полеты в Бейрут, потому что "опасаются нападения Израиля на Ливан".