Французская компания окажет техническую поддержку азербайджанскому парку локомотивов

Министр финансов Самир Шарифов встретился с делегацией во главе с министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, находящейся с визитом в Азербайджане.
Как сообщает Report, в ходе встречи обсуждались двусторонние связи.
Французский министр заявил, что Азербайджан является основным партнером страны на Южном Кавказе.
По итогам встречи был подписан контракт между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и французской компанией Alstom. Документ предусматривает техническую поддержку парка локомотивов Азербайджана.
Контракт подписали председатель АЖД Джавид Гурбанов и исполнительный директор Alstom по Азербайджану, Грузии, Узбекистану и Туркменистану Эльшан Зейналов.
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