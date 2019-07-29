Французская компания окажет техническую поддержку азербайджанскому парку локомотивов

Министр финансов Самир Шарифов встретился с делегацией во главе с министром экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, находящейся с визитом в Азербайджане.

Как сообщает Report, в ходе встречи обсуждались двусторонние связи.

Французский министр заявил, что Азербайджан является основным партнером страны на Южном Кавказе.

По итогам встречи был подписан контракт между ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и французской компанией Alstom. Документ предусматривает техническую поддержку парка локомотивов Азербайджана.

Контракт подписали председатель АЖД Джавид Гурбанов и исполнительный директор Alstom по Азербайджану, Грузии, Узбекистану и Туркменистану Эльшан Зейналов.