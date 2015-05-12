​Французская компания Alstom создаст в Азербайджане совместное предприятие

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Французская компания Alstom намерена создать в Азербайджане совместное предприятие. С этой целью компания ведет в Баку переговоры с ЗАО "Бакинский метрополитен".

Об этом в заявлении Report отметил старший вице-президент компании по России и странам СНГ Мартин Вожур.

По его словам, с этой целью Alstom намерена заключить до конца года контракт с Бакинским метрополитеном: "Значение данного контракта будет заключаться в том, что мы сможем организовать в Баку совместное производство. Вместе с Бакинским метрополитеном мы обговариваем конструкции составов, внутренний и наружный дизайн и пр. Во время переговоров будут обсуждены также количество работников, финансовая стоимость завода и другие вопросы. Все это требует определенного времени. В случае подписания контракта, мы приступим к работе".

Мартин Вожур отметил, что несмотря на переживаемый как в мире, так и в Азербайджане финансовый кризис, в Азербайджане до 2030 года планируется строительство новых линий и поэтому существует необходимость в новых поездах.

"В определенное время во всем мире переживаются финансовые кризисы. Однако переговоры все же продолжаются. Вполне возможно, что некоторые проекты будут отложены. Однако это не означает, что они будут отменены", - отметил М.Вожур.