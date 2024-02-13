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Фонд TRACECA может приступить к деятельности в следующем году

Фонд TRACECA может приступить к деятельности в следующем году Начата работа по созданию Фонда транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA), который может приступить к деятельности в следующем году.
Инфраструктура
13 февраля 2024 г. 10:34
Фонд TRACECA может приступить к деятельности в следующем году

Начата работа по созданию Фонда транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA), который может приступить к деятельности в следующем году.

Об этом Report заявил национальный секретарь межправительственной комиссии TRACECA по Азербайджану Руфат Байрамов.

"В настоящее время ведется работа над уставом фонда. В этом году заседание межправительственной комиссии TRACECA пройдет в Иране. Мы готовим все документы, чтобы на заседании можно было принять решение о создании фонда. Фонд может начать деятельность в следующем году", - отметил он.

По словам Байрамова, в фонд будут приглашены все страны TRACECA , международные коммерческие компании и другие заинтересованные стороны.

"Основная цель создания фонда - развитие TRACECA и реализация инфраструктурных проектов", - добавил он.

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Версия на английском языке TRACECA Foundation may begin activities next year
Версия на азербайджанском языке TRACECA Fondu gələn il fəaliyyətə başlaya bilər

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