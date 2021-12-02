Фонд Гейдара Алиева завершил реставрационные работы в католической церкви Пресвятой Девы Марии в Баку

10:13 Фонд Гейдара Алиева завершил ремонтно-восстановительные работы в католической церкви Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Баку.

Фонд Гейдара Алиева завершил работы по ремонту и реставрации в католической Церкви Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Баку.

Как сообщили Report в фонде, в ходе работ был осуществлен капитальный ремонт кровли, а также обеспечена ее гидроизоляция.

Отметим, что церковь была построена в 1912 году. После прихода к власти большевиков в 1934 году эта церковь была разрушена, как и многие религиозные памятники. После восстановления независимости Азербайджана по указанию общенационального лидера Гейдара Алиева, для католиков, нуждающихся в религиозном храме, была выделена территория для строительства новой церкви в Баку. Католическая церковь Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии открылась в марте 2008 года.