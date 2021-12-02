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Фонд Гейдара Алиева завершил реставрационные работы в католической церкви Пресвятой Девы Марии в Баку

Фонд Гейдара Алиева завершил реставрационные работы в католической церкви Пресвятой Девы Марии в Баку 10:13 Фонд Гейдара Алиева завершил ремонтно-восстановительные работы в католической церкви Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Баку.
Инфраструктура
2 декабря 2021 г. 10:42
Фонд Гейдара Алиева завершил реставрационные работы в католической церкви Пресвятой Девы Марии в Баку
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Фонд Гейдара Алиева завершил работы по ремонту и реставрации в католической Церкви Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Баку.

Как сообщили Report в фонде, в ходе работ был осуществлен капитальный ремонт кровли, а также обеспечена ее гидроизоляция.

Отметим, что церковь была построена в 1912 году. После прихода к власти большевиков в 1934 году эта церковь была разрушена, как и многие религиозные памятники. После восстановления независимости Азербайджана по указанию общенационального лидера Гейдара Алиева, для католиков, нуждающихся в религиозном храме, была выделена территория для строительства новой церкви в Баку. Католическая церковь Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии открылась в марте 2008 года.

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Версия на английском языке ФотоHeydar Aliyev Foundation completes restoration of St. Mary's Catholic Church in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Fondu Müqəddəs Məryəm katolik kilsəsində bərpa işlərini başa çatdırıb

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