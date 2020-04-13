Flydubai доставит азербайджанцев обратно на родину

Бюджетный перевозчик Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Flydubai объявил о бронировании билетов на репатриацию для жителей и гостей Дубая.

Как передает Report со ссылкой на Arabian Business,репатриация объявлена по 13 дополнительным направлениям.

В числе стран, граждане которых будут доставлены на родину из Дубая - Азербайджан, Болгария, Хорватия, Грузия, Ирак, Иран, Кыргызстан, Румыния, Россия, Сербия, Таджикистан, Украина и Узбекистан.

Перевозчик уже выполнил 23 репатриационных рейса с 2 800 пассажирами из ОАЭ в период с 19 марта по 8 апреля.

Следуя директиве правительственных органов, ОАЭ приостановили все полеты в страну и из страны 24 марта в качестве меры предосторожности против угрозы распространения коронавируса.