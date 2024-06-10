Fitch Solutions видит потенциал для увеличения инвестиций в Средний коридор - жизнеспособную альтернативу Суэцкому каналу

Альтернативные маршруты между Южной и Восточной Азией и Европой через Центральную Азию, включая Средний коридор, продолжают привлекать внимание политиков в регионе и за его пределами.

Альтернативные маршруты между Южной и Восточной Азией и Европой через Центральную Азию, включая Средний коридор, продолжают привлекать внимание политиков в регионе и за его пределами.

Как передает Report, об этом говорится в исследовании компании Fitch Solutions (входит в Fitch Group) инфраструктурных альтернатив в ответ на сбои в торговле в Красном море.

"Мы видим потенциал для увеличения инвестиций в такие маршруты, поскольку политики стремятся укрепить торговую инфраструктуру и увеличить торговые потоки. Казахстан, например, привлек заметное внимание как стратегически важный рынок для альтернативного торгового маршрута. В краткосрочной перспективе рынок настроен на сильный рост торговой активности из торговых потоков Европа-Азия, особенно для торговли с материковым Китаем и из него. Кроме того, Казахстан рассматривается как ключевой рынок для наземного транспортного маршрута - Среднего коридора. С этой целью Казахстан, Грузия и Азербайджан также создали совместное предприятие Middle Corridor Multimodal, предлагающее комплексные услуги и надежные сроки доставки, расширяя Транскаспийский международный транспортный маршрут для торговли между Китаем, Европой, Турцией и Центральной Азией. Такая региональная координация будет иметь важное значение для любого значимого увеличения способности этого маршрута обеспечивать любые значительные объемы автомобильных и железнодорожных грузовых перевозок", - считают аналитики Fitch Solutions.

По их мнению, растущий спрос на портовые услуги и необходимость увеличения портовых мощностей в краткосрочной перспективе приведут к инвестициям в портовую инфраструктуру для быстрого увеличения мощностей по перевалке грузов.

"В долгосрочной перспективе, в случае продолжающихся сбоев в работе Красного моря и продолжающегося изменения маршрута морских перевозок через мыс Доброй Надежды, необходимость решения проблем с пропускной способностью и спроса на морские услуги вполне может стать катализатором роста портовых услуг. Это будет связано с долгосрочными изменениями в торговых потоках, которые потребуют от портов, расположенных вдоль измененного маршрута, стратегически позиционировать себя как жизнеспособную альтернативу Суэцкому каналу", - говорится в исследовании.

Тем не менее, как отмечает Fitch Solutions, если устойчивые сбои сохранятся до 2025 года, возможно, в дальнейшем, это будет еще больше способствовать инвестициям в альтернативные торговые пути, в том числе вдоль маршрута мыса Доброй Надежды, а также в различные сухопутные коридоры.

"Сохраняющиеся сбои могут также послужить катализатором ускорения усилий по ниаршорингу, побуждая предприятия рассматривать возможность перемещения цепочек поставок для снижения рисков, связанных с расширенными линиями поставок. Ожидая этого, мы ожидаем роста спроса на проекты нежилого строительства, связанные с пристройкой, поскольку предприятия готовятся к созданию новых производственных площадок ближе к своим рынкам конечных пользователей в Северной Америке и Европе", - отмечается в исследовании.

Отметим, что Транскаспийский международный транспортный маршрут действует с 2014 года и пролегает через Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. В 2023 году по этому маршруту перевезено порядка 2,8 млн ​​тонн грузов, что на 86% больше, чем в 2022 году. В 2024 году объемы грузоперевозок превысят 4 млн тонн. До конца этого года по Среднему коридору планируется отправить около 250 контейнерных блок-поездов. Наряду с этим, начиная с июня, будет осуществляться отправка контейнерных блок-поездов в Баку из порта Ляньюньган, а также из порта Сиань.