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    ​Fitch обнародовало значение железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

    С введением линии в эксплуатацию в регионе возрастет объем грузоперевозок, благодаря чему компании укрепят свой бизнес-профиль

    Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch отмечает, что с введением в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс значение ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и АО "Грузинские железные дороги" возрастет. 

    Как сообщает Report, по мнению агентства, с введением линии в эксплуатацию в регионе возрастет объем грузоперевозок, благодаря чему обе компании укрепят свой бизнес-профиль.

    В опубликованном 30 июля докладе агентства Fitch говорится, что во всех бывших республиках СССР, исключая Россию, падение экономики и жесткие колебания курса валют оказали серьезное воздействие на железнодорожные компании. 

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