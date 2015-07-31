​Fitch обнародовало значение железной дороги Баку-Тбилиси-Карс

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ Международное рейтинговое агентство Fitch отмечает, что с введением в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс значение ЗАО "Азербайджанские железные дороги" и АО "Грузинские железные дороги" возрастет.

Как сообщает Report, по мнению агентства, с введением линии в эксплуатацию в регионе возрастет объем грузоперевозок, благодаря чему обе компании укрепят свой бизнес-профиль.

В опубликованном 30 июля докладе агентства Fitch говорится, что во всех бывших республиках СССР, исключая Россию, падение экономики и жесткие колебания курса валют оказали серьезное воздействие на железнодорожные компании.