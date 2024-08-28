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Фирудин Тагиев: Придается большое значение водному потенциалу освобожденных территорий

Фирудин Тагиев: Придается большое значение водному потенциалу освобожденных территорий Придается большое значение водному потенциалу освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.
Инфраструктура
28 августа 2024 г. 12:51
Фирудин Тагиев: Придается большое значение водному потенциалу освобожденных территорий

Придается большое значение водному потенциалу освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела контроля за землепользованием Минсельхоза Фирудин Тагиев на круглом столе "Роль систем управления водными ресурсами в климатически устойчивом сельском хозяйстве", проводимом в преддверии COP29.

По его словам, на этих территориях расположены 10 водохранилищ и протекают 17 рек.

"Как известно, освобожденные территории объявлены зоной "зеленой энергии". Кроме того, мы взяли на себя обязательство объявить эти территории зоной "нулевых выбросов". В этой связи, одной из основных целей является обеспечить грамотное управление гидроэнергетическими и водными ресурсами на этих территориях", - сказал он.

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Версия на английском языке Official: Azerbaijan's liberated territories boast higher water potential
Версия на азербайджанском языке Firudin Tağıyev: "İşğaldan azad edilmiş ərazilərin potensialı şirin su ehtiyatlarımızı daha da əlçatan edir"

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