Фирудин Тагиев: Придается большое значение водному потенциалу освобожденных территорий

Придается большое значение водному потенциалу освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Придается большое значение водному потенциалу освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела контроля за землепользованием Минсельхоза Фирудин Тагиев на круглом столе "Роль систем управления водными ресурсами в климатически устойчивом сельском хозяйстве", проводимом в преддверии COP29.

По его словам, на этих территориях расположены 10 водохранилищ и протекают 17 рек.

"Как известно, освобожденные территории объявлены зоной "зеленой энергии". Кроме того, мы взяли на себя обязательство объявить эти территории зоной "нулевых выбросов". В этой связи, одной из основных целей является обеспечить грамотное управление гидроэнергетическими и водными ресурсами на этих территориях", - сказал он.