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Финская авиакомпания Finnair будет перевозить украинцев почти бесплатно

Финская авиакомпания Finnair будет перевозить украинцев почти бесплатно Крупнейший авиаперевозчик в Финляндии - авиакомпания Finnair предоставляет украинцам скидку 95% на авиабилеты из Варшавы, Гданьска, Кракова, Будапешта и Праги в Хельсинки в марте.
Инфраструктура
12 марта 2022 г. 16:56
Финская авиакомпания Finnair будет перевозить украинцев почти бесплатно

Крупнейший авиаперевозчик в Финляндии - авиакомпания Finnair предоставляет украинцам скидку 95% на авиабилеты из Варшавы, Гданьска, Кракова, Будапешта и Праги в Хельсинки в марте.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщает LowcostAvia.

"Финская авиакомпания Finnair объявила о поддержке украинцев и предоставляет скидку 95% на авиабилеты из Варшавы, Гданьска, Кракова, Будапешта и Праги в Хельсинки. Купить авиабилеты со скидкой можно на официальном сайте авиакомпании при условии использования кода Ukraine95. Предложением можно воспользоваться на рейсы в марте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Finnair также сообщила, что поддерживает жертв войны в Украине через UNICEF, а клиенты авиакомпании направили на благотворительность в пользу Украины бонусных миль на более 200 тыс. евро.

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