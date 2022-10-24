Финляндия прекратит грузовые железнодорожные перевозки в Россию к концу года

Финская государственная компания VR Group полностью прекратит перевозку грузов на российском направлении к концу года.

Финская государственная компания VR Group полностью прекратит перевозку грузов на российском направлении к концу года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в понедельник генеральный директор компании Элиза Маркула.

"Грузовые перевозки на восток полностью прекратятся самое позднее к концу этого года", - приводит ее слова газета "Кауппалехти".

К концу сентября компания сократила 65% грузовых перевозок в Россию.

Весной Финляндия объявила о намерении полностью прекратить железнодорожные грузоперевозки в РФ. С 28 марта VR Group остановила движение пассажирских поездов "Аллегро", связывающих Хельсинки и Санкт-Петербург, на неопределенное время.