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Финляндия прекратит грузовые железнодорожные перевозки в Россию к концу года

Финляндия прекратит грузовые железнодорожные перевозки в Россию к концу года Финская государственная компания VR Group полностью прекратит перевозку грузов на российском направлении к концу года.
Инфраструктура
24 октября 2022 г. 19:29
Финляндия прекратит грузовые железнодорожные перевозки в Россию к концу года

Финская государственная компания VR Group полностью прекратит перевозку грузов на российском направлении к концу года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в понедельник генеральный директор компании Элиза Маркула.

"Грузовые перевозки на восток полностью прекратятся самое позднее к концу этого года", - приводит ее слова газета "Кауппалехти".

К концу сентября компания сократила 65% грузовых перевозок в Россию.

Весной Финляндия объявила о намерении полностью прекратить железнодорожные грузоперевозки в РФ. С 28 марта VR Group остановила движение пассажирских поездов "Аллегро", связывающих Хельсинки и Санкт-Петербург, на неопределенное время.

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Версия на азербайджанском языке Finlandiya Rusiyaya dəmir yolu ilə yük daşımalarını dayandıracaq

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