​Финальный протокол по "Новому Шелковому пути" может быть подписан в Баку

Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Коммерческая эксплуатация нового контейнерного поезда по "Новому Шелковому пути" начнется уже в марте.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сказал украинский министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

По его словам, отправившийся в Китай 15 января демонстрационный поезд должен вернуться на Украину до конца февраля.

Как считает министр, после этого начнется период отработки "абсолютно всех логистически слабых мест", будет подписан соответствующий регламентирующий документ. Это даст возможность запуска поезда в коммерческое использование.

По словам чиновника, финальный протокол, "регулирующий все технические проблемы", возможно, подпишут 20 февраля в Баку. Основным оператором пути, предположительно, будет входящий в ПАО "Укрзализныця" ЦТС "Лиски".

А.Пивоварский подчеркнул, что предприятие должно сделать все возможное, чтобы путь был коммерчески успешным. По мнению Пивоварского, вполне реально осуществить прохождение контейнерного поезда за 10 суток, что, по его словам, практически равняется аналогичному пути через РФ.

Отметим, что демонстрационный контейнерный поезд по маршруту Украина-Грузия-Азербайджан-Казахстан-Китай доехал до границы Китая за 15 дней.