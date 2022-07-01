Фидерное судно "Расул Рза" отправилось из порта Констанца в порт Актау

Фидерное судно "Расул Рза", являющееся важным транспортным звеном в контейнерных перевозках из Китая и Центральной Азии в Европу, а также в обратном направлении, и действующее между портами Черного моря, вышло в очередной рейс из румынского порта Констанц

Фидерное судно "Расул Рза", являющееся важным транспортным звеном в контейнерных перевозках из Китая и Центральной Азии в Европу, а также в обратном направлении, и действующее между портами Черного моря, вышло в очередной рейс из румынского порта Констанца.

Как передает Report, об этом сообщила дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги" ООО "АЖД Контейнер".

В этот раз в грузинский порт Батуми была доставлена продовольственная продукция, предназначенная для транспортировки из Европы в страны Центральной Азии. Грузы были загружены в 24 контейнера со специальной системой охлаждения. 40-футовые контейнеры планируется транспортировать из Констанцы в казахстанский порт Актау в течение 14 дней.

Фидерные перевозки по Черному морю осуществляются в рамках совместного проекта ООО "АЖД Контейнер" и ASCO (Азербайджанское Каспийское морское пароходство). Судно, транспортирующее контейнеры из Батуми в Констанцу и в обратном направлении, будет выполнять шесть рейсов в месяц.