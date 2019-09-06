Запуск первого азербайджанского фидерного судна по Middle Corridor для сообщения на Черном море ожидается до 20 сентября

До 20 сентября ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" запустит фидерное судно, которое будет задействовано в целях обслуживания регулярного фидерного контейнерного сообщения Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ, Middle Corridor) на Черном море.

Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, это будет первое запущенное судно по данному маршруту.

По ожиданиям участников рабочей группы по запуску регулярного фидерного сообщения (фидерной линии) между портами Батуми/Поти (Грузия) – Констанца (Румыния) в рамках Middle Corridor, запуск данного регулярного фидерного сообщения существенно сократит сроки доставки грузов на участке Черного моря, сделает тарифные условия более привлекательными и в целом приведет к увеличению контейнерного грузопотока на маршруте.

Согласно планам, продолжительность рейса между портами Батуми и Констанца будет составлять 5 суток в одном направлении.

В качестве основных грузов на данной линии маршрута Middle Corridor ожидаются транзитные грузы по направлению Европа – Китай – Европа, а также экспортные и импортные грузы по направлению Европа – Центральная Азия – Европа.

Напомним, что Middle Corridor – это транспортный коридор, призванный связать Китай и Центральную Азию со странами ЕС транзитом через территорию прикаспийских стран – Азербайджана и Казахстана и морского сообщения через Каспийское море. Участниками и партнерами Международной ассоциации ТМТМ являются железнодорожные и морские управления/администрации, логистические компании из Азербайджана, Грузии, Казахстана, Китая, Турции, Украины, Польши, Румынии.

Фидерная система перевозок, как известно, предполагает использование судоходными компаниями небольших судов для транспортировки грузов, в том числе в контейнерах, с целью их концентрации в грузовых центрах (крупных портах) или вывоза грузов небольшими отправками из данных центров. Фидерная система перевозок в процессе доставки грузов интегрирует различные виды транспорта, как правило, морского и речного, и обслуживает направления на коротких и средних расстояниях с мелкопартионными потоками грузов, которые поступают из множества мелких пунктов и слабо оборудованных портов в крупные морские порты с целью их накопления для последующей отправки на линейных судах.

В настоящее время фидерная система является одним из главных методов доставки импортных грузов в контейнерах в Украину и Россию. Основными портами, обрабатывающими суда фидер-класса с контейнерами, являются Джио-Тауро, Альхесирас, Пирей и Дамьетта в Средиземном море, Котка и Хамина в Финляндии, Санкт-Петербург в России, Рига в Латвии и Клайпеда в Литве. На Черном море контейнерные грузы перевозятся через порты Констанца в Румынии, Одесса и Ильичевск в Украине, Новороссийск в России.