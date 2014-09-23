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    Ferrari отзывает более 3 тыс. автомобилей

    В автомобилях обнаружены несоответствия требованиям безопасности

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Фирма Ferrari отзывает 3 082 автомобиля, проданных на рынке США. Как сообщает Report со ссылкой на CNN Money, речь идет о спортивных автомобилях 458 Italy и 458 spider.

    У данных спорткаров двигатель установлен сзади сидения и пассажиры оказываются в зажатом состоянии. А это, в свою очередь, противоречит законодательству США об интерьере и экстерьере автомобилей.

    Другая проблема связана с крышкой багажника. Так, согласно законодательству США, для открытия крышки багажника должен использоваться один крючок, а у Ferrari их два. Один из них позволяет открыть крышку багажника до половины, а другой до конца.

    Согласно официальным данным, стоимость модели 458 Italia составляет 230 тысяч долларов, а модели 458 spider 250 тысяч долларов США. Каждая из моделей оснащена двигателем V8 в 570 лошадиных сил.

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