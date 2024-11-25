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Депутат предложил создать условия для приватизации гражданами госимущества, арендуемого более 5 лет

Депутат предложил создать условия для приватизации гражданами госимущества, арендуемого более 5 лет В Милли Меджлисе предложили разрешить приватизацию на льготных условиях нежилых помещений и земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности и арендуемых на срок более 5 лет.
Инфраструктура
25 ноября 2024 г. 16:29
Депутат предложил создать условия для приватизации гражданами госимущества, арендуемого более 5 лет

В Милли Меджлисе предложили разрешить приватизацию на льготных условиях нежилых помещений и земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности и арендуемых на срок более 5 лет.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Фазиль Мустафа на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, данная реформа "поможет оживить экономическую жизнь в Азербайджане".

Мустафа также призвал создать условия для приватизации недвижимости, в том числе земельных участков, гражданами, возвращающимися на освобожденные территории. Он подчеркнул, что это обеспечит поступление дополнительных средств в государственный бюджет страны.

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