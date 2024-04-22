Фариз Алиев: Морские перевозки по Среднему коридору увеличились

В 2023 году морские перевозки по Среднему коридору (Транскаспийскому международному транспортному маршруту) увеличились.

В 2023 году морские перевозки по Среднему коридору (Транскаспийскому международному транспортному маршруту) увеличились.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела транспортной политики Министерства цифрового развития и транспорта Фариз Алиев на конференции на тему "Переоценка азербайджано-китайских отношений: Путь вперед".

По его словам, Азербайджан, внесший значительный вклад в развитие Среднего коридора в рамках регионального сотрудничества, обладает большими транзитными возможностями, играя роль моста между Европой и Азией.

"Азербайджан за последние 20 лет вложил инвестиции в обновление транспортной инфраструктуры. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Бакинский международный морской торговый порт являются одними из важнейших проектов в данном направлении", - сказал он.