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Фариз Алиев: C начала года по Cреднему коридору перевезено 87 блок-поездов

Фариз Алиев: C начала года по Cреднему коридору перевезено 87 блок-поездов С начала этого года по Среднему коридору (Транскаспийскому международному транспортному маршруту) отправлено 87 блок-поездов из Китая.
Инфраструктура
8 июля 2024 г. 12:23
Фариз Алиев: C начала года по Cреднему коридору перевезено 87 блок-поездов

С начала этого года по Среднему коридору (Транскаспийскому международному транспортному маршруту) отправлено 87 блок-поездов из Китая.

Как сообщает Report, об этом заявил глава отдела транспортной политики Координационного совета по транзитным грузоперевозкам при Минцифры Фариз Алиев на конференции в Баку на тему "Демонстрационная зона ШОС - продвижение логистики и торговли в Азербайджане".

Он отметил, что время прибытия блок-поездов в пункт назначения варьировалось от 9 до 12 дней.

"Кроме того, Азербайджан и Китай внедрили разрешительные бланки для международных автомобильных перевозок, это пилотный проект. На прошлой неделе в рамках данного проекта грузы перевезли 16 автомобилей", - сказал он.

Алиев также добавил, что между Азербайджаном и Китаем осуществляются грузоперевозки воздушным транспортом, и есть планы по расширению сотрудничества в этом направлении.

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Версия на азербайджанском языке Fariz Əliyev: "İlin əvvəlindən Orta Dəhliz ilə 87 blok qatar göndərilib"

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