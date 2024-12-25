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Фарид Гусейнов: В связи с крушением самолета AZAL в Актау создана следственная группа

Фарид Гусейнов: В связи с крушением самолета AZAL в Актау создана следственная группа В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, состоялось совещание с участием руководителей и представителей государственных органов в связи с крушением самолета ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в Актау.
Инфраструктура
25 декабря 2024 г. 14:35
Фарид Гусейнов: В связи с крушением самолета AZAL в Актау создана следственная группа

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, состоялось совещание с участием руководителей и представителей государственных органов в связи с крушением самолета ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в Актау.

Как сообщает Report, об этом на брифинге сообщил руководитель отдела по работе с прессой AZAL Фарид Гусейнов.

По его словам, будет обнародован уточненный список погибших и раненых: "Согласно поручению, создана специальная следственная группа, и заместитель генерального прокурора уже находится в Казахстане. Специальная медицинская бригада и необходимое медицинское оборудование отправлены в Казахстан самолетом".

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Версия на английском языке Farid Huseynov: Investigative team created over AZAL plane crash
Версия на азербайджанском языке Fərid Hüseynov: "Aktauda AZAL-ın təyyarəsinin qəzaya uğraması ilə bağlı xüsusi istintaq qrupu yaradılıb"

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