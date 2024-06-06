Фархан Гулиев: На Саммите CANSO будут рассмотрены решения по сокращению воздействия авиации на окружающую среду к 2050 году

11-13 июня в Баку состоится Всемирный саммит аэронавигации 2024 и 28-е Ежегодное генеральное собрание CANSO. Мероприятие, направленное на вопросы экологической устойчивости, призвано привлечь внимание мировых лидеров отрасли управления воздушным движением

11-13 июня в Баку состоится Всемирный саммит аэронавигации 2024 и 28-е Ежегодное генеральное собрание CANSO. Мероприятие, направленное на вопросы экологической устойчивости, призвано привлечь внимание мировых лидеров отрасли управления воздушным движением с целью принятия важных решений, обмена знаниями и продуктивного диалога.

В интервью агентству Report советник президента ЗАО Azerbaijan Airlines и директор Управления воздушным движением (УВД) "Азераэронавигация" (AZANS) Фархан Гулиев рассказал о важности Всемирного саммита по аэронавигации и 28-го Ежегодного глобального собрания CANSO, возможностях и перспективах, предлагаемых в рамках мероприятия. Речь шла также об основных вызовах, с которыми сталкивается авиационная отрасль.

- Фархан м-м, в Баку пройдет масштабное мероприятие CANSO. Прежде чем перейти к нему, давайте обсудим деятельность AZANS. Какую роль играет организация в использовании воздушного пространства Азербайджана?

- Воздушное пространство Азербайджана является ценным национальным ресурсом. Через него проходят десятки международных трасс, соединяющих множество стран и континентов, являющихся основой глобальной авиатранспортной и логистической цепочки.

Управление воздушным движением "Азераэронавигация" (AZANS) играет ключевую роль в организации, управлении воздушным движением и обеспечении безопасности полетов в воздушном пространстве Азербайджана.

- То есть, воздушное пространство – очень сложная система?

- Однозначно. Обслуживание воздушного движения в воздушном пространстве Азербайджана ведется в воздушных коридорах общей протяженностью около 12 тысяч километров.

Зона аэронавигационной ответственности AZANS утверждена Советом международной организации гражданской авиации (ICAO) и охватывает 165 400 квадратных километров воздушного пространства.

AZANS отвечает за обслуживание воздушного движения, управление потоками, радиотехническое обеспечение полетов, военно-гражданскую координацию, контроль соблюдения требований использования воздушного пространства, предоставление аэронавигационной и метеорологической информации, аварийно-спасательное оповещение и многие другие функции при обеспечении безопасности и регулярности полетов.

- В последнее время AZANS достиг заметных успехов. Как международное сообщество оценивает работу УВД?

- Присуждение AZANS награды Global Safety Achievement Award в 2022 году подтверждает его соответствие самым высоким мировым стандартам в области безопасности полетов. Это говорит о важности и надежности его деятельности. Важным достижением также стала разработка Национальной стратегии воздушного пространства Азербайджана (National Airspace Strategy) при поддержке IATA.

Благодаря этим успехам Баку становится более привлекательным для проведения крупных авиационных мероприятий. Азербайджан играет ключевую роль в глобальной авиации, находясь на пересечении воздушных коридоров между Европой и Азией. В этом контексте особенно важно отметить прогнозы роста спроса на авиационном рынке к 2040 году, согласно которым самыми быстрорастущими регионами будут Китай, Индия, Турция, Юго-Восточная Азия и Ближний Восток.

Следует отметить, что AZANS активно участвует в работе международных программ и рабочих групп ICAO, EUROCONTROL, CANSO, причем наши специалисты занимают позиции председателей или сопредседателей в ряде международных групп.

Также в 2023 году по инициативе AZANS было подписано первое соглашение с аэронавигационным управлением Турции о создании SOCEA – региональной организации по координации поставщиков аэронавигации для обеспечения безопасности полетов между Европой и Азией. После этого к ней присоединились аэронавигационные службы Центральной Азии.

- Фархан м-м, почему проведение мероприятий CANSO в Баку столь важно для Азербайджана, и какое значение оно имеет для международного сообщества в области авиации?

- Проведение в Баку важнейшего мероприятия CANSO – Международной авиационной организации – имеет большое значение для Азербайджана, подтверждая статус страны как надежного партнера в мировой авиации. Это событие создает большие возможности для установления партнерства и сотрудничества, укрепления связей в авиационной отрасли и признания достижений Азербайджана в области гражданской авиации.

Для международного сообщества подобные мероприятия служат важной площадкой для обсуждения актуальных проблем, применения передового опыта и продвижения инноваций. Это способствует развитию глобальной авиационной сети, укрепляет международное сотрудничество и обеспечивает постоянное совершенствование авиационных стандартов.

- В чем будет основной акцент на предстоящем саммите CANSO? Какие темы будут освещены?

- Выступления на саммите CANSO будут сосредоточены на нескольких ключевых аспектах, важных для будущего авиации. Особое внимание будет уделено передовым технологиям в авиации, решениям по сокращению углекислого следа и усовершенствованию управления воздушным движением. В преддверии COP29 в Баку также особый акцент будет сделан на решениях по сокращению воздействия авиации на окружающую среду к 2050 году.

Планируется обсудить улучшение управления воздушным движением, включая подготовку профессиональных кадров для удовлетворения растущего спроса в авиационной отрасли. В частности, будут обсуждены критерии использования цифровых технологий и приняты важные инновационные решения, направленные на создание экологически чистого неба – зеленого неба.

- Как проведение мероприятия CANSO скажется на развитии авиаперевозок в Азербайджане, учитывая прогнозы IATA?

- С учетом перспектив проведения Всемирного саммита по аэронавигации и 28-го Ежегодного генерального собрания CANSO в Баку, важно обратить внимание на прогнозы IATA относительно будущего развития авиаперевозок в Азербайджане. По данным IATA, ожидается значительный рост спроса на пассажирские авиаперевозки в стране. Отметим, что в последние годы возросла роль воздушного пространства Азербайджана, как транзитного государства. И уже сегодня мы наблюдаем высокий рост транзитных перевозок в нашем воздушном пространстве.

С 2021 года число транзитных перевозок в воздушном пространстве над территорией Азербайджана увеличилось на 360%. Сегодня в месяц в воздушном пространстве Азербайджана осуществляется примерно 18 тысяч транзитных полетов, а в сутки обслуживается около 900 воздушных судов.

AZANS прилагает все усилия для того, чтобы Азербайджан стал важным узлом для воздушных потоков между Европой и Азией. Отмечу, что развитие логистики воздушного коридора Европа-Азия, проходящего по территории Азербайджана, поддерживается на высоком международном уровне.

По прогнозам IATA, в Азербайджане в течение следующих двух десятилетий ожидается увеличение спроса на пассажирские авиаперевозки на 80%. В этом контексте AZANS работает над проектом по созданию цифровой магистрали Европа-Евразия. Это обеспечит обмен аэронавигационной информацией с центрами в Европе и Баку, что, в свою очередь, повысит уровень цифровизации авиационных коммуникаций между Европой и Евразийским регионом.

AZANS, работая над тем, чтобы Азербайджан стал важным связующим узлом для воздушных потоков между Европой и Азией, активно развивает маршрутную сеть, повышает ее эффективность и экологическую безопасность. Таким образом, создается более устойчивый и экологически чистый авиационный сектор, способствующий глобальному сокращению углеродного следа.

- В последние годы AZANS является лидером по внедрению современных цифровых технологий. Можете рассказать об этом подробнее?

- За последние годы AZANS провел широкомасштабную модернизацию и реализовал множество проектов для безопасного управления растущим объемом воздушного движения. Стратегические цели развития AZANS направлены на цифровизацию аэронавигационного обслуживания, включая применение искусственного интеллекта, современных спутниковых, радиолокационных и навигационных комплексов, а также автоматизацию управления.

"Азераэронавигация" внедряет новейшие цифровые разработки для обеспечения качественного обслуживания воздушных судов. Успешно завершен проект внедрения глобальной системы спутникового слежения и наблюдения за воздушными судами на базе космического сегмента Aireon. Система использует спутники Iridium NEXT, оснащенные технологией ADS-B и запущенные на ракетах Space-X Falcon 9, которые покрывают земной шар 100% сигналами и передают данные в режиме реального времени поставщикам аэронавигационных услуг. Внедрение этой системы в Азербайджане позволяет использовать все преимущества инновационных технологий.

В 2023 году был завершен проект внедрения платформы цифровизации и запуска динамического управления воздушным пространством, что является примером революционных изменений в авиационной отрасли. Он определяет переход к новой эре технологий виртуализации в небе и новым стандартам соответствия и консолидации в сфере авиации.

Также в связи с развитием сегмента беспилотной авиации продолжается работа по созданию на базе УВД "Азераэронавигация" Центра по контролю полетов гражданских беспилотных аппаратов (дронов)

И это лишь часть стратегических проектов, которые AZANS постоянно внедряет.

- Какие вызовы и возможности видит AZANS в перспективе развития авиаперевозок?

- Новые проекты, реализуемые AZANS, обусловлены увеличением числа авиаперевозок и спроса на аэронавигационные услуги со стороны иностранных авиакомпаний, а также выполнением требований Глобального аэронавигационного плана ICAO. AZANS работает над развитием воздушного пространства и маршрутной сети на региональном и глобальном уровне. К примеру, на данный момент на стадии обсуждений находится проект реализации воздушных трасс от Азербайджана до Китая.

Особенно важно отметить активное восстановление воздушного пространства над освобожденными территориями Азербайджана, которое в течение десятилетий было закрыто для международных и внутренних полетов. Мы вновь открываем небо над этими территориями для международной гражданской авиации, что создает возможности для удовлетворения растущего спроса на авиаперевозки.

Мы видим огромный потенциал для развития авиаперевозок в регионе, учитывая прогнозы роста спроса. В сложившейся ситуации развитие воздушных транспортных коридоров в регионе и обеспечение транзитных потоков через воздушное пространство стран позволяют поддерживать глобальную цепочку авиационных перевозок, повышать эффективность полетов, поддерживать концепцию устойчивого развития и уменьшать влияние на экологию.

- Благодарим вас за интересную беседу и желаем успехов в деятельности AZANS и на предстоящих мероприятиях CANSO.

- Спасибо. Мы уверены, что наша страна продолжит играть важную роль в развитии авиаперевозок в регионе и в мире.