Фархан Гулиев: Азербайджан обновляет стратегию управления воздушным движением

Для Международного аэропорта Гейдара Алиева разрабатывается комплексный генеральный план с горизонтом планирования до 2045 года.

Для Международного аэропорта Гейдара Алиева разрабатывается комплексный генеральный план с горизонтом планирования до 2045 года.

Как передает Report, об этом в интервью изданию Global Airspace Radar сообщил директор Управления воздушным движением "Азераэронавигация" (AZANS) ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) Фархан Гулиев.

Параллельно с этим, по его словам, ведется работа над реализацией новой Национальной стратегией воздушного пространства (NAS) Азербайджана. Стратегия разработана в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) и станет ключевым этапом в модернизации аэронавигационной системы страны, сказал Ф. Гулиев.

Директор AZANS подчеркнул, что документ будет учитывать национальные приоритеты в четырех ключевых направлениях:

"Во-первых, предусматривается оптимизация структуры воздушного пространства - для повышения пропускной способности и эффективности. Это включает в себя улучшенную секторизацию ВП, прямую маршрутизацию и внедрение концепции Free Route Airspace (воздушное пространство свободного маршрута). Во-вторых, предполагается модернизация систем управления воздушным движением (ATM) - с применением современных цифровых решений: AIS2AIM, ATFM-платформ, а также подготовка к использованию космических систем наблюдения ADS-B. В-третьих, предусматривается интеграция принципов устойчивого развития - через оптимизацию траекторий полетов для сокращения выбросов СО2, расширение применения PBN (навигации, основанной на характеристиках), и обеспечение экологического соответствия при увеличении пропускной способности. И наконец, ожидается укрепление межведомственного и регионального сотрудничества, включая координацию между гражданскими и военными структурами, ожидается гармонизация нормативной базы и расширение технического партнерства", - отметил Ф. Гулиев.

Он сообщил, что инфраструктурные проекты уже находятся в активной стадии реализации. В частности, флагманским проектом NAS является создание аэронавигационной инфраструктуры и ВП для строительства нового грузового аэропорта в Свободной экономической зоне Алят.

"Этот хаб не только усилит логистические возможности Азербайджана, но и станет первым в стране сертифицированным “зеленым аэропортом", разрабатываемым в сотрудничестве с ICAO и Silk Way Group", - подчеркнул он.

По его словам, новый аэропорт будет оснащен передовыми системами CNS/ATM ведущих производителей авиационной индустрии, а в его основу изначально заложены принципы экологически эффективных и устойчивых операционных решений:

"В этой связи AZANS присоединился к программе CANSO GreenATM, направленной на снижение воздействия на окружающую среду в авиационной отрасли".