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ФАО: Азербайджан входит в число страдающих от нехватки воды стран

ФАО: Азербайджан входит в число страдающих от нехватки воды стран Всего 3-4% мировых водных ресурсов могут использоваться в качестве питьевой воды. Азербайджан входит в число стран, страдающих от нехватки воды.
Инфраструктура
16 октября 2023 г. 11:31
ФАО: Азербайджан входит в число страдающих от нехватки воды стран

Всего 3-4% мировых водных ресурсов могут использоваться в качестве питьевой воды. Азербайджан входит в число стран, страдающих от нехватки воды.

Как сообщает Report, об этом сказал представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Мухаммад Насар Хаят на мероприятии, организованном офисом партнерства и координации данной организации и Университетом АДА в Баку по случаю Всемирного дня продовольствия и открытия факультета сельскохозяйственных и пищевых наук.

"Более 70% водных ресурсов Азербайджана используется в сельскохозяйственных целях. Надеюсь, что новый факультет внесет свой вклад в более рациональное использование воды и развитие сельского хозяйства", - сказал он.

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Версия на английском языке FAO: Azerbaijan is among countries suffering from water shortage
Версия на азербайджанском языке FAO: "Azərbaycan su qıtlığından əziyyət çəkən ölkələr arasındadır"

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