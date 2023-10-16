ФАО: Азербайджан входит в число страдающих от нехватки воды стран

Всего 3-4% мировых водных ресурсов могут использоваться в качестве питьевой воды. Азербайджан входит в число стран, страдающих от нехватки воды.

Всего 3-4% мировых водных ресурсов могут использоваться в качестве питьевой воды. Азербайджан входит в число стран, страдающих от нехватки воды.

Как сообщает Report, об этом сказал представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Мухаммад Насар Хаят на мероприятии, организованном офисом партнерства и координации данной организации и Университетом АДА в Баку по случаю Всемирного дня продовольствия и открытия факультета сельскохозяйственных и пищевых наук.

"Более 70% водных ресурсов Азербайджана используется в сельскохозяйственных целях. Надеюсь, что новый факультет внесет свой вклад в более рациональное использование воды и развитие сельского хозяйства", - сказал он.