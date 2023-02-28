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Евросоюз предоставил Сербии безвозмездный транш на рекордную сумму

Евросоюз предоставил Сербии безвозмездный транш на рекордную сумму Евросоюз предоставил Сербии безвозмездный транш на сумму 610 млн евро для строительства участка скоростной железной дороги от Белграда на юг страны. Это самая крупная финансовая помощь, оказанная республике с начала ее работы с ЕС в рамках инфраструктурны
Инфраструктура
28 февраля 2023 г. 17:45
Евросоюз предоставил Сербии безвозмездный транш на рекордную сумму

Евросоюз предоставил Сербии безвозмездный транш на сумму 610 млн евро для строительства участка скоростной железной дороги от Белграда на юг страны. Это самая крупная финансовая помощь, оказанная республике с начала ее работы с ЕС в рамках инфраструктурных проектов.

Как передает Report, об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в ходе совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам расширения и соседских отношений Оливером Вархели.

"Это крупнейший проект, в котором участвует Сербия. Его объем - 2 млрд 775 млн евро. При этом с 2000 года, с тех пор как работаем с ЕС, всего в инфраструктурные проекты вложено 420 млн евро. Нам ЕС сейчас безвозмездно дает 610 млн евро. Самая крупная помощь, самая большая поддержка", - подчеркнул он.

Данное соглашение подписали сегодня глава регионального представительства Европейского инвестиционного банка (EIB) на Западных Балканах Алессандро Брагонзи и министр строительства Сербии Горан Весич.

Скоростная железная дорога Белград-Ниш протяженностью 230 километров будет строиться в три отрезка. Проект будет реализован за счет средств EIB, Европейского банка реконструкции и развития, прямой дотации ЕС, а также бюджетных средств Сербии. Железную дорогу планируется завершить до 2029 года.

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