Евросоюз планирует запретить экспорт в Россию деталей для самолетов

Евросоюз включил в очередной пакет антироссийских санкций новые ограничения на экспорт деталей для самолетов и импорт из России некоторых видов стали.

Евросоюз включил в очередной пакет антироссийских санкций новые ограничения на экспорт деталей для самолетов и импорт из России некоторых видов стали.

Как передает Report, об этом сообщил Politico со ссылкой на предварительную версию документа.

"Помимо ограничения цен на нефть… санкционный пакет содержит другие санкции, такие как дополнительные запреты на экспорт важнейших компонентов, необходимых для российского авиапарка, а также запрет на импорт некоторых видов стали из РФ", - сообщила газета.