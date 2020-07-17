Европейское агентство по авиабезопасности предупредило об опасности полетов над Ираном

Указанная рекомендация действительна до 16 января 2021 года

Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) выпустило предупреждение об опасности совершения полетов в воздушном пространстве Ирана в связи с существующей вероятностью принятия гражданского воздушного судна за враждебное, что может повлечь за собой активизацию средств ПВО.

Как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, соответствующая информация была опубликована на сайте агентства.

"В связи с проблемами с обеспечением безопасности и плохим взаимодействием между гражданскими авиационными властями и командирами военных операций существует риск неправильного распознавания гражданского воздушного судна, - говорится в сообщении EASA. - Рекомендуется соблюдать осторожность из-за существующего для гражданской авиации риска в связи с наличием различных передовых систем противовоздушной обороны".

Указанная рекомендация действительна до 16 января 2021 года.

Европейское агентство по авиационной безопасности выпустило такое предупреждение на фоне публикации 11 июля дополнительного доклада Организации гражданской авиации Ирана, посвященного расследованию крушения 8 января Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" в окрестностях Тегерана.