Европа разрабатывает самолет с гибридным двигателем

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Ведущие европейские авиационные и технологические компании договорились о выпуске гибридного электросамолета. Сделка была достигнута между Airbus, Rolls-Royce и Siemens, сообщает Report со ссылкой на Habertürk.

Первые испытания самолета под названием E-Fan X начнутся в 2020 году.

По информации, Rolls-Royce спроектирует газотурбинный двигатель и генератор мощностью 2 МВт. Siemens займется разработкой электродвигателей. Airbus выполнит интеграцию всех компонентов, разработает системы управления гибридным электродвигателем.

Компании уже приступили к строительству первого прототипа E-Fan X. Один из четырех газотурбинных двигателей самолета заменен электродвигателем. После запуска системы будет заменен еще один газотурбинный двигатель.

Первый пассажирский самолет полетит в 2030 году. Представители Airbus заявляют, что новый проект снизит себестоимость полетов, тем самым, авиабилеты заметно подешевеют.