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Европа расширяет правила использования дронов

Европа расширяет правила использования дронов Новые правила начнут применяться с 2023 года
Инфраструктура
6 апреля 2021 г. 19:53
Европа расширяет правила использования дронов

Еврокомиссия приняла новый пакет правил для дронов, которых она считает важной частью будущей транспортной системы Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом говорится в релизе ЕК.

"Комиссия сегодня приняла пакет U-space — три регулирования, которые вместе создают условия, необходимые для безопасной работы дронов и пилотируемых летательных аппаратов", — говорится в нем.

Эти правила, среди прочего, позволят операторам дронов выполнять более сложные операции и проводить их на более отдаленных расстояниях, особенно в загруженном, низкоуровневом воздушном пространстве (ниже 120 метров) и вне поля зрения, поясняет ЕК.

"Дроны — неотъемлемая часть будущего транспортного и логистического ландшафта. Существует огромный потенциал, когда речь идет о новых услугах по доставке грузов, а также о других инновационных возможностях, включая полеты дронов с пассажирами на борту в будущем", — заявила еврокомиссар по транспорту Адина Валеан, чьи слова приводятся в релизе.

Новые правила начнут применяться с 26 января 2023 года, уточняет ЕК.

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