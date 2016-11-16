Еврокомиссия выделила 185 млн евро на реализацию проектов в рамках TRACECA

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Европейская комиссия выделила на реализацию 85 проектов в рамках международного транспортного коридора TRACECA (Europa-Cuacasus-Asia) в целом 85 млн евро. Как сообщает Report, об этом сказал гендиректор TRACECA Мирча Чопрага на проходящем в Баку мероприятии Infrastructure, Power&Renewable Energy Investment Conference.

По его словам, сейчас на долю нефти и нефтепродуктов приходится 50% грузоперевозок по коридору: "Уже с 2013 года из Украины в Китай через Кавказ осуществлено несколько поставок грузов. К концу этого - началу следующего года ожидается соединение железных дорог Турции и Грузии".