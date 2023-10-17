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Еврокомиссия ужесточит требования к слиянию авиакомпаний

Еврокомиссия ужесточит требования к слиянию авиакомпаний Европейская комиссия (ЕК) в целях защиты конкуренции будет требовать более серьезных уступок от авиакомпаний в рамках сделок слияния.
Инфраструктура
17 октября 2023 г. 12:27
Еврокомиссия ужесточит требования к слиянию авиакомпаний

Европейская комиссия (ЕК) в целях защиты конкуренции будет требовать более серьезных уступок от авиакомпаний в рамках сделок слияния.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил в интервью Financial Times еврокомиссар по вопросам конкуренции Дидье Рейндерс.

Авиакомпании для получения одобрения сделок, как правило, предлагают свои временные интервалы (слоты) для взлета и посадки в аэропортах конкурентам, но есть признаки того, что подобные уступки не всегда работают, пишет газета. В частности, некоторые уступленные слоты не используются для изначально намеченных рейсов или не используются вовсе.

"Мы видим, что некоторые решения неэффективны", - пояснил Рейндерс.

Теперь авиакомпаниям придется следить за тем, чтобы слоты использовались конкурентами для рейсов, в отношении которых у регулятора есть опасения.

Если же предоставление слотов, как говорит Рейндерс, является "невозможным и недостаточным", ЕК необходимо требовать от авиакомпаний других уступок - например, продажи активов. Так, комиссия может добиваться отчуждения активов, которые окажут непосредственную поддержку конкуренту соответствующей авиакомпании, в том числе самолетов и контрактов на их наземное обслуживание.

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Версия на английском языке EU to tighten rules for airline mergers

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