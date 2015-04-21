​Еврокомиссия предложила Азербайджану обновить меморандум по Транскаспийскому газопроводу

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Еврокомиссия (ЕК) предложила Азербайджану и Туркменистану обновить меморандум о взаимопонимании по прокладке Транскаспийского газопровода.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович в интервью газете "Коммерсантъ".
"С 2011 года у ЕК есть мандат вести переговоры в рамках меморандума о взаимопонимании с Туркменистаном и Азербайджаном по прокладке Транскаспийского газопровода. И сейчас мы предложили Азербайджану и Туркменистану обновить этот меморандум, ждем ответа и посмотрим, как пойдут переговоры", - сказал он.
Кроме того, зампред ЕК отметил, что в рамках проекта Южного газового коридора можно ожидать и поставок газа из Ирака и Ирана.
"Сейчас речь идет об Азербайджане, но посмотрим, как будут развиваться события в близлежащих странах, в Ираке, а также в Иране с учетом последнего дипломатического прорыва. И мы также видим растущий интерес к развитию отношений в этой сфере со стороны Туркменистана", - говорит Шефчович.
Проект Транскаспийского газопровода предусматривает подачу газа с восточных месторождений Туркменистана в турецкий Эрзурум и далее в Европу.
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