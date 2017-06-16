Комиссар ЕС: Бакинский порт имеет потенциал для того, чтобы стать центральным транспортным и логистическим хабом Евразии

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Азербайджане комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политике соседства Йоханнес Хан посетил Бакинский международный морской торговый порт, сообщает Report.

Йоханнес Хан заявил, что был впечатлен посещением порта.

По его словам, "Бакинский порт имеет потенциал для того, чтобы стать центральным транспортным и логистическим хабом Евразии".

Он также приветствовал стратегию азербайджанского правительства по диверсификации экономики.