 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Комиссар ЕС: Бакинский порт имеет потенциал для того, чтобы стать центральным транспортным и логистическим хабом Евразии

    Йоханнес Хан: Приветствую стратегию азербайджанского правительства по диверсификации экономики

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Азербайджане комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политике соседства  Йоханнес Хан посетил Бакинский международный морской торговый порт, сообщает Report.

    Йоханнес Хан заявил, что был впечатлен посещением порта.

    По его словам, "Бакинский порт имеет потенциал для того, чтобы стать центральным транспортным и логистическим хабом Евразии".

    Он также приветствовал стратегию азербайджанского правительства по диверсификации экономики. 

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi