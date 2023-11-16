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Евроcоюз начал переговоры с Азербайджаном по сотрудничеству в области транспорта

Евроcоюз начал переговоры с Азербайджаном по сотрудничеству в области транспорта Евросоюз начал переговоры с правительством Азербайджана по транспортной инфраструктуре.
Инфраструктура
16 ноября 2023 г. 13:08
Евроcоюз начал переговоры с Азербайджаном по сотрудничеству в области транспорта

Евросоюз начал переговоры с правительством Азербайджана по транспортной инфраструктуре.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам главный консультант по кредитным операциям в странах Европейской политики соседства Союза Герве Генассия.

"Мы уже начали переговоры в сфере железнодорожных дорог, а также метро и других видов общественного транспорта. Уже есть конкретные проекты, связанные с пересекающимися линиями железных дорог. Переговоры с правительством Азербайджана все еще продолжаются. Параллельно изучается опыт ряда европейских стран в сфере транспорта", - сказал он.

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