Евроcоюз начал переговоры с Азербайджаном по сотрудничеству в области транспорта

Евросоюз начал переговоры с правительством Азербайджана по транспортной инфраструктуре.

Евросоюз начал переговоры с правительством Азербайджана по транспортной инфраструктуре.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам главный консультант по кредитным операциям в странах Европейской политики соседства Союза Герве Генассия.

"Мы уже начали переговоры в сфере железнодорожных дорог, а также метро и других видов общественного транспорта. Уже есть конкретные проекты, связанные с пересекающимися линиями железных дорог. Переговоры с правительством Азербайджана все еще продолжаются. Параллельно изучается опыт ряда европейских стран в сфере транспорта", - сказал он.