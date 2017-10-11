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    Etihad Airways начнет полеты в Баку в марте

    Полеты будут выполняться 3 раза в неделю на авиалайнере Airbus A320

    Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Авиакомпания Etihad Airways (ОАЭ) начнет регулярные рейсы по маршруту Абу Даби-Баку с 2 марта 2018 года. 

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, полеты будут выполняться 3 раза в неделю на 136-местном авиалайнере Airbus A320, имеющем компоновку 16 мест в бизнес-классе и 120 в эконом-классе.

    Главный исполнительный директор Etihad Airways Питер Баумгартнер отметил, что создание воздушного коридора демонстрирует важность укрепления деловых, туристических и культурных связей между ОАЭ и Азербайджаном.

    Отметим, что количество посетителей из ОАЭ и соседних стран Персидского залива в Азербайджан увеличилось в 30 раз, чему способствовало ослабление визовых ограничений.

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