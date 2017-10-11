Etihad Airways начнет полеты в Баку в марте

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ Авиакомпания Etihad Airways (ОАЭ) начнет регулярные рейсы по маршруту Абу Даби-Баку с 2 марта 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, полеты будут выполняться 3 раза в неделю на 136-местном авиалайнере Airbus A320, имеющем компоновку 16 мест в бизнес-классе и 120 в эконом-классе.

Главный исполнительный директор Etihad Airways Питер Баумгартнер отметил, что создание воздушного коридора демонстрирует важность укрепления деловых, туристических и культурных связей между ОАЭ и Азербайджаном.

Отметим, что количество посетителей из ОАЭ и соседних стран Персидского залива в Азербайджан увеличилось в 30 раз, чему способствовало ослабление визовых ограничений.