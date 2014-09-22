"Etihad Airways" будет осуществлять рейсы в Азербайджан

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Национальный авиаперевозчик Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) "Etihad Airways" c 1 октября 2015 года запустит рейс из Абу-Даби в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-релиз компании, рейсы в Баку будут выполняться 4 раза в неделю на самолетах типа Airbus A320. Желающим воспользоваться услугами авиакомпании предоставлены 16 мест бизнес-класса и 120 мест эконом-класса.

Отметим, что авиакомпания в настоящее время выполняет рейсы в 96 городов мира. Помимо Баку, откроются рейсы в Тбилиси и Дар-эс-Салам (Танзания).