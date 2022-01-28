Есть ли свободные места в автобусах, следующих в Карабах?

Регулярные автобусные рейсы на освобожденные территории Азербайджана - в Шушу и Агдам - курсируют уже пятый день.

Регулярные автобусные рейсы на освобожденные территории Азербайджана - в Шушу и Агдам - курсируют уже пятый день.

Не секрет, что многие хотят посетить Карабах, который долгие годы находился под оккупацией.

Могут ли действующие автобусные маршруты удовлетворить большой спрос? Есть ли свободные места в автобусах до Карабаха? Report изучил этот вопрос.

На сегодняшний день в направлении городов Шуша и Агдам действует четыре автобусных маршрута. Это маршрутные линии Баку-Шуша-Баку, Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли, Баку-Агдам-Баку и Барда-Агдам-Барда. Сложнее всего пассажирам с билетами на автобус из Баку в Шушу. Все билеты в этом направлении за январь и февраль уже проданы. И только на рейс на 6 марта осталось 47 свободных мест.

Тем жителям столицы, которые не хотят ждать марта, чтобы отправиться в Шушу, предлагается воспользоваться автобусными рейсами в культурную столицу Азербайджана из поселка Ахмедбейли Физулинского района. К примеру, на автобусный рейс по маршруту на 31 января осталось 21 место. Сейчас в продаже достаточно билетов на рейсы по маршруту Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли, запланированные на следующий месяц. На 1 февраля осталось 32 места, на 2 февраля - 33, на 7 февраля - 41, на 8 февраля - 45, на 9 февраля - 47, на 10-11 февраля 41, на 15-16-17 февраля - 47 мест.

Проблем с покупкой билетов нет и у пассажиров, планирующих поездку в Агдам из города Барда. В автобусе на 1 февраля осталось только одно место, однако на рейс от 7 февраля в продаже имеется 27 билетов, на рейс, запланированный на 9 февраля в продаже имеется 42 билета, в автобусе на 16 февраля - 43 свободных места.

В Шушу и Агдам уже выполнено 8 рейсов. По маршруту Баку-Шуша-Баку было перевезено 47 пассажиров (1 рейс), Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли 69 (3 рейса), Баку-Агдам-Баку 67 (2 рейса) и Барда-Агдам-Барда 76 пассажиров (2 рейса).