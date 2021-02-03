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Еще одна российская авиакомпания начинает полеты в Азербайджан

Еще одна российская авиакомпания начинает полеты в Азербайджан Принято решение о возобновлении с 15 февраля 2021 года международных рейсов с Азербайджаном
Инфраструктура
3 февраля 2021 г. 17:02
Еще одна российская авиакомпания начинает полеты в Азербайджан

С текущего месяца российская авиакомпания "Победа" будет осуществлять полеты в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Помимо Азербайджана, с февраля авиаперевозчик добавил в список новых направлений полетов Грецию, Сербию, Хорватию и Оман. С апреля "Победа" намерена выполнять авиарейсы в Турцию.

Напомним, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о восстановлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией. Принято решение о возобновлении с 15 февраля 2021 года международных рейсов с Азербайджаном.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın daha bir aviaşirkəti Azərbaycana uçuşlara başlayır

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