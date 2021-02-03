Еще одна российская авиакомпания начинает полеты в Азербайджан

Принято решение о возобновлении с 15 февраля 2021 года международных рейсов с Азербайджаном

С текущего месяца российская авиакомпания "Победа" будет осуществлять полеты в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на компанию.

Помимо Азербайджана, с февраля авиаперевозчик добавил в список новых направлений полетов Грецию, Сербию, Хорватию и Оман. С апреля "Победа" намерена выполнять авиарейсы в Турцию.

Напомним, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ о восстановлении авиасообщения с Азербайджаном и Арменией. Принято решение о возобновлении с 15 февраля 2021 года международных рейсов с Азербайджаном.