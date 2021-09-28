Еще одна маршрутная линия в Баку переходит на BakıKart

С завтрашнего дня проезд в автобусах, следующих по маршруту №163 (поселок Рамана - ЦОТ Короглу), будет оплачиваться через BakıKart.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.
Пополнить баланс карты можно на терминалах, установленных в маркетах OBA в Сабунчинском районе по следующим адресам:
- Пос. Забрат, ул. Нариманова, 23
- Пос. Рамана, Каменный карьер
- Ул. Садига Джафарова, 26, Забрат
- Ул. Бабека, 336, Забрат
- Ул. Октябрьская, Забрат
- Пос. Сабунчи, городское шоссе.