Еще одна маршрутная линия в Баку переходит на BakıKart

Еще одна маршрутная линия в Баку переходит на BakıKart

С завтрашнего дня проезд в автобусах, следующих по маршруту №163 (поселок Рамана - ЦОТ Короглу), будет оплачиваться через BakıKart.

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С завтрашнего дня проезд в автобусах, следующих по маршруту №163 (поселок Рамана - ЦОТ Короглу), будет оплачиваться через BakıKart. Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство. Пополнить баланс карты можно на терминалах, установленных в маркетах OBA в Сабунчинском районе по следующим адресам: - Пос. Забрат, ул. Нариманова, 23 - Пос. Рамана, Каменный карьер - Ул. Садига Джафарова, 26, Забрат - Ул. Бабека, 336, Забрат - Ул. Октябрьская, Забрат - Пос. Сабунчи, городское шоссе. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook