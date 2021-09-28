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Еще одна маршрутная линия в Баку переходит на BakıKart

Еще одна маршрутная линия в Баку переходит на BakıKart С завтрашнего дня проезд в автобусах, следующих по маршруту №163 (поселок Рамана - ЦОТ Короглу), будет оплачиваться через BakıKart.
Инфраструктура
28 сентября 2021 г. 13:34
Еще одна маршрутная линия в Баку переходит на BakıKart

С завтрашнего дня проезд в автобусах, следующих по маршруту №163 (поселок Рамана - ЦОТ Короглу), будет оплачиваться через BakıKart.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.

Пополнить баланс карты можно на терминалах, установленных в маркетах OBA в Сабунчинском районе по следующим адресам:

- Пос. Забрат, ул. Нариманова, 23

- Пос. Рамана, Каменный карьер

- Ул. Садига Джафарова, 26, Забрат

- Ул. Бабека, 336, Забрат

- Ул. Октябрьская, Забрат

- Пос. Сабунчи, городское шоссе.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda daha bir marşrut xəttində gediş haqqı “BakıKart” vasitəsilə ödəniləcək

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