Еще одна дорога​ в центре Баку закрылась на ремонт

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ Отрезок дороги от пересечения улиц Диляры Алиевой и Кейкаб Сафаралиевой до пересечения с улицей Рашида Бейбутова временно закрыт в связи с ремонтными работами. Как сообщил Report руководитель пресс-службы ОАО "Азерйолсервис" Пюнхан Мурсалиев, на участке дороги, протяженностью 1 370 м и шириной 17 м, планируется проведение работ по замене асфальто-бетонного покрытия и каменных плит на тротуарах. Эти работы начаты с 15 февраля и с учетом погодных условий продлятся несколько дней.