Еще одна авиакомпания откроет рейсы в Баку из трех городов юга России

Минимальная стоимость билета составит 25 евро

Российская авиакомпания «Азимут» с июня начинает выполнять регулярные полеты в Баку из Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных вод.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте перевозчика.

Регулярные в Баку из Минеральных вод планируется начать по субботам с 19 июня, а из Краснодара — с 26 июня по субботам. Полеты из Ростова-на-Дону планируются с 23 июня и до конца действия весенне-летнего расписания по средам.

Вылет из ростовского аэропорта Платов запланирован в 9.15, посадка в Баку — в 12.20 по местному времени. Обратный рейс будет совершаться с вылетом из Баку в 13.20 по местному времени и прибытием в аэропорт Платов в 14.35.

Минимальная стоимость билета составит 25 евро, билеты уже поступили в продажу.