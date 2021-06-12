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Еще одна авиакомпания откроет рейсы в Баку из трех городов юга России

Еще одна авиакомпания откроет рейсы в Баку из трех городов юга России Минимальная стоимость билета составит 25 евро
Инфраструктура
12 июня 2021 г. 11:01
Еще одна авиакомпания откроет рейсы в Баку из трех городов юга России

Российская авиакомпания «Азимут» с июня начинает выполнять регулярные полеты в Баку из Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных вод.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте перевозчика.

Регулярные в Баку из Минеральных вод планируется начать по субботам с 19 июня, а из Краснодара — с 26 июня по субботам. Полеты из Ростова-на-Дону планируются с 23 июня и до конца действия весенне-летнего расписания по средам.

Вылет из ростовского аэропорта Платов запланирован в 9.15, посадка в Баку — в 12.20 по местному времени. Обратный рейс будет совершаться с вылетом из Баку в 13.20 по местному времени и прибытием в аэропорт Платов в 14.35.

Минимальная стоимость билета составит 25 евро, билеты уже поступили в продажу.

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Версия на азербайджанском языке Daha bir aviaşirkət Rusiyanın üç şəhərindən Bakıya uçuşlara başlayır

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