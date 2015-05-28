Еще один мост в Азербайджане находится в аварийном состоянии

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Установленный в Миль-Муганском коллекторе мост на 72 км дороги Алят-Астара-граница с Ираном аварийный.

Как сообщает Report со ссылкой на ОАО "Азерйолсервис", причиной аварии стало интенсивное движение через мост многотоннажных грузовых машин.

ЧП произошло в три часа ночи. В результате интенсивного движения через мост многотоннажных грузовых машин сломался четвертый пролет моста. В результате, передвижение транспорта через мост было приостановлено.

В настоящее время автомобили в обоих направлениях передвигаются через уцелевшую полосу моста.

Что же касается многотоннажных грузовых машин, они, проехав через автомобильную дорогу Алят-Астара-граница с Ираном, могут выехать по территории Биласувара на новую автомобильную магистраль, и, через "сервисную дорогу", проехать на 57 км дороги Алят-Астара-граница с Ираном.

Сотрудники ОАО "Азерйолсервис" министерства транспорта в настоящее время осматривают аварийный мост. Также подготавливается соответствующий отзыв в целях ремонта дороги в кратчайшие сроки.

Отметим, что протяженность построенного в 1991 году и состоящего из пяти пролетов моста составляет 90 метров, а ширина - 18 метров.